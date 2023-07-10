В команде Чимаева выступили с заявлением об организации боя с Усманом

Известный шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев не может договориться о поединке с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Камару Усманом . Об этом рассказал представитель Чимаева .

«Пока не можем договориться об этом бое. Посмотрим, что будет дальше. Вариантов соперников не так много», – приводит слова представителя Чимаева ТАСС.

Напомним, ранее Хамзат обратился к Камару, предложив ему провести бой в рамках средней весовой категории. На счету Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу. В активе Усмана 23 поединка, в которых он добыл 20 побед и потерпел три поражения.