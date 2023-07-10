$91.69-0.8899.82-0.90

Чендлер отреагировал на обращение Махачева к президенту UFC насчёт следующего боя

Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер прокомментировал недавнее обращение российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева к главе промоушена Дане Уайту.

Чендлер отреагировал на обращение Махачева к президенту UFC
© Чемпионат.com

«Дана Уайт, кто? Локация?» – спросил ранее Махачев.

«Настаёт наше время», — написал Чендлер в комментариях.

В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В последнем поединке он победил австралийца Александра Волкановски. В активе Чендлера 31 бой, в котором он одержал 23 победы (11 нокаутом) и потерпел восемь поражений. В последнем бою Майкл проиграл соотечественнику Дастину Порье.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости