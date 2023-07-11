Волкановски поднялся на первое место в рейтинге P4P от UFC

Ранее в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC 290. После него промоушен обновил рейтинги.

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В главном поединке турнира чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски провёл пятую защиту титула. Он победил техническим нокаутом мексиканца Яира Родригеса. Австралиец поднялся на первое место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий, которое теперь делит с обладателем титула в тяжёлом весе Джоном Джонсом.

На третьей строчке расположился чемпион в лёгком весе Ислам Махачев. В феврале 2023 года россиянин победил Волкановским единогласным решением судей.