Царукян обратился к Махачеву насчет реванша

Царукян обратился к Махачеву насчёт реванша
Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал недавнее обращение российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева к главе промоушена Дане Уайту.
«Дана Уайт, кто? Локация?» – спросил ранее Махачев.
«Пришло время для реванша», — написал Царукян.
Напомним, Царукян и Махачев встречались в 2019 году. Победу тогда одержал Ислам.
Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом. Махачев в последнем бою одолел австралийца Александра Волкановски.
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