Усман назвал единственное условие, при котором согласится на бой с Рахмоновым

«Да, я бы принял этот бой, если бы он был титульным. Конечно, каждый хочет стать чемпионом. И если я будут чемпионом кто я такой, чтобы отказывать ему? Если же это не ради титула, да ещё так случилось, что мы тренируемся у одного тренера… Какой тогда смысл?» — сказал Усман на канале журналиста Джеймса Линча в YouTube.