Монсон не может найти соперника для последнего боя в карьере

Боец Джефф Монсон пока не может найти себе соперника для последнего поединка в карьере. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель Монсона.

"Пока соперник не определен. Не так просто найти оптимальную кандидатуру", - сказал собеседник агентства.

Монсону 52 года. В августе в Уфе он проведет последний бой в карьере. В его активе 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.