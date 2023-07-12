Александр Емельяненко признался, что впервые в жизни после боя не ушел в загул

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в социальных сетях прокомментировал свое решение отправиться на реабилитацию в Ингушетию после поединка с Евгением Ершовым.
«Я просто понял, что моя работа, семья, мое окружение, мои друзья, в большинстве из которых спортсмены, они не употребляют алкоголь. Они против моего образа жизни.
По-моему, впервые в жизни после боя я ушел не в загул, а веду здоровый образ жизни в реабилитационном центре. Тренируюсь, делаю выводы над ошибками», — сказал Емельяненко.
26 мая Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.
В его активе 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью. Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.