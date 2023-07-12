Александр Емельяненко признался, что впервые в жизни после боя не ушел в загул

«Я просто понял, что моя работа, семья, мое окружение, мои друзья, в большинстве из которых спортсмены, они не употребляют алкоголь. Они против моего образа жизни.



По-моему, впервые в жизни после боя я ушел не в загул, а веду здоровый образ жизни в реабилитационном центре. Тренируюсь, делаю выводы над ошибками», — сказал Емельяненко.