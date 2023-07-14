Жумагулова уволили из UFC после четырёх поражений подряд

Боец Жалгас Жумагулов уволен из UFC. Он выступал в наилегчайшей весовой категории.

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34-летний представитель Казахстана провёл в ведущем промоушене мира только шесть поединков, из которых выиграл один. Последний раз он выходил в октагон в июне 2023 года, когда уступил раздельным решением судей Джошуа Вану.

Примечательно, что перед этим он также дважды проиграл раздельным решением – Джеффу Молине и Чарльзу Джонсону.

Ранее Жумагулов был чемпионом AMC Fight Nights Global в наилегчайшем весе. Всего на его счету 14 побед и девять поражений в смешанных единоборствах за карьеру.