Жумагулова уволили из UFC после четырёх поражений подряд

Боец Жалгас Жумагулов уволен из UFC. Он выступал в наилегчайшей весовой категории.
34-летний представитель Казахстана провёл в ведущем промоушене мира только шесть поединков, из которых выиграл один. Последний раз он выходил в октагон в июне 2023 года, когда уступил раздельным решением судей Джошуа Вану.
Примечательно, что перед этим он также дважды проиграл раздельным решением – Джеффу Молине и Чарльзу Джонсону.
Ранее Жумагулов был чемпионом AMC Fight Nights Global в наилегчайшем весе. Всего на его счету 14 побед и девять поражений в смешанных единоборствах за карьеру.
«Буду отдыхать и восстанавливаться. Карьеру завершать не собираюсь. Восстановимся и будем дальше пахать. Буду ждать хороших предложений», – говорил ранее Жумагулов о планах.