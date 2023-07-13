На бой Минеев — Исмаилов со зрителей собирают 45 миллионов рублей

«Мы часто слышим от зрителей — классно было бы посмотреть этот бой. А от бойца слышим — все зрители хотят видеть мой бой! Говорят, что хотят, или хотят на самом деле и в своём желании готовы пойти на определённые, пусть и небольшие, шаги? Опыт организатора — умение не ввязываться опрометчиво в событие, которое может оказаться экономически провальным.



Свой опыт я решил перевести в технологическую плоскость. В ближайшее время запустим платформу, на которой будут собираться зрительские депозиты на восьмираундовый бой по боксу между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.



У нас будет 60 дней на то, чтобы собрать 45 млн! Если да — в декабре проводим один из крупнейших турниров в истории, украшенный ещё и классным пресс-туром по стране. Если не соберём 45 млн — значит, на самом деле это противостояние не так уж и интересно. Тогда возвращаем депозиты и думаем о новых больших вызовах!» — написал Гаджиев в соцсетях.