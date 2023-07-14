Усик бросил вызов Макгрегору

«Я видел, что Конор Макгрегор набрал лишний вес. Эй, Конор, почему бы нам не подраться на "Уэмбли"?» — заявил Усик.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего в его активе 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.