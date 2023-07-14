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Усик бросил вызов Макгрегору

Украинский боксер Александр Усик бросил вызов ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору. Слова украинца приводит Boxing Social.

Усик бросил вызов Макгрегору
© Lenta.ru

«Я видел, что Конор Макгрегор набрал лишний вес. Эй, Конор, почему бы нам не подраться на "Уэмбли"?» — заявил Усик.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего в его активе 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и WBA Super в супертяжелом весе.