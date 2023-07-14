Жумагулов уволен из UFC

В американской лиге Жумагулов дебютировал в июле 2020 года. За это время боец провёл в проушене седь поединков, одержав в них одну победу и потерпев шесть поражений. В общей же сложности в его послужном списке 23 поединка, в которых он добыл 14 побед (семь нокаутом) и потерпел девять поражений.