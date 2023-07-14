Джамал Хилл решил отказаться от чемпионского титула UFC в полутяжелом весе

«Все знают, что я уже несколько месяцев жду встречи с Иржи Прохазкой и защиты своего пояса и титула. К сожалению, нам придётся немного подождать. Я разорвал ахилл. Это просто одна из тех вещей, которые могут случиться. Теперь мне предстоит перенести операцию. Затем будет реабилитация, на которую уйдёт определённое время. В своё время, получив травму, Иржи Прохазка отказался от пояса, чтобы дивизион не стоял на месте. Я сделаю то же самое. Сейчас самое главное — сосредоточиться на выздоровлении», — сказал Хилл.