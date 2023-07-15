Тактаров рассказал, что после победы на UFC 6 у него украли штаны и олимпийку

— Собираюсь вставать, так как силы еще оставались, но на меня напрыгнул с поздравлениями Кен Шемрок, сказал лежать, перевернул на бок и накрыл. Я, конечно, понял, что было бы неплохо подыграть. Потом на меня надели маску с пережатым клапаном, я чуть не сдох в ней и просил снять, но по английски еще толком не разговаривал. Всем нужно было быть в камере, я же не знал, что это реально крутое мировое шоу. Для многих было важно хотя бы на секунду появиться перед камерой. Это была сразу гарантия семинаров и студентов, поэтому меня все облепили: Гай Мезгер, в зале которого я тренировался, Бадди Элбин и другие. Был даже чистокровный индеец чероке Эрнест. Все получилось красиво, как всегда бывает.



То не с кем было поговорить, а тут сразу столько друзей, но те, кто по настоящему со мной дружил, стояли в тот момент в сторонке. Большой радости я не получил, но была мысль, что теперь точно смогу получить реванш с Дэном Северном. У меня тогда украли олимпийку, штаны и все, что у меня было, на сувениры. Может, еще лет через десять кто нибудь вернет или увидите их на e bay. Я оделся в кимоно и поехал на проверку головы. Сказал им, что не получил серьезных ударов, просто у меня обезвоживание, а после того, как попью водички, все будет нормально. Но толком я этого объяснить не мог, а они придерживались своих правил. За эту больницу мне пришлось даже что то заплатить. Они сказали, что голова в порядке, а воды в организме не осталось. Поэтому мне влили две пачки физраствора, а я все это время ждал, — сказал Тактаров MMA.Metarating.ru.