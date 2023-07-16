Российский боец UFC ответил на вопрос о возможном переезде в США

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян не исключил своего переезда в США, передает Submission Radio.
«Готов ли я переехать в США? Если вы узнаете, что мой контракт изменился, то определенно. Если UFC изменит мой контракт и хорошо заплатит, я отправлюсь прямиком в США», — сказал Царукян.
18 июня Царукян перевел Силву в партер на турнире UFC в американском Лас-Вегасе. и начал наносить большое количество ударов при пассивной защите бразильца. Во второй пятиминутке россиянин побывал в стоячем нокдауне, однако смог продолжить поединок. Царукян одержал 20-ю победу при трех поражениях. Силва проиграл пятый бой в карьере.
На счету Царукяна 20 побед в смешанных единоборствах и три поражения.
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