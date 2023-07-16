Макгрегор выразил готовность потренировать Маска и Цукерберга перед очным боем

"Это интересно. Пойдут ли они до конца? Случится ли этот бой? Конечно, я бы поработал с ними обоими на тренировках. Я надеюсь, они пойдут до конца. Маск и Цукерберг имеют много денег, но сколько стоят их слова? Я взволнован тем, как эта ситуация будет развиваться", — сказал Макгрегор.