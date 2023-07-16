Российский боец Бикрев рассказал об отношении Макгрегора к Путину
Российский боец, чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев рассказал, что ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор является фанатом президента России Владимира Путина, передает «Матч ТВ».
«На самом деле Конор — большой фанат Владимира Владимировича. И о России он очень хорошо отзывается. Он улыбается, шутит, с ним комфортно в одной компании находиться», — сказал Бикрев.
Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.
Ранее украинский боксер Александр Усик предложил Конору Макгрегору устроить поединок на «Уэмбли».
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