Боец UFC Дудакова о поединке с Нунес: это не та победа, которую я хотела

Росиийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктория Дудакова поделилась эмоциями от дебютного боя в промоушене против Истелы Нунес, в котором ее соперница повредила руку, передает Sport24.
"Сначала я услышала, как она кричит. Я, на самом деле, не поняла. Конечно, это не та победа, которую я хотела. Когда я поняла, что произошло, то была расстроена", - сказала Дудакова.
В августе Дудакова победила на отборочном турнире UFC единогласным решением судей представительницу Бразилии Марию Сильву в минимальной весовой категории. На счету 24-летней россиянки семь побед в семи поединках. Свою дебютный поединок в смешанных единоборствах она провела 25 сентября 2020 года, одолев россиянку Ирину Дегтяреву.
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