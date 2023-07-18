Конор Макгрегор отреагировал на организацию боя Фьюри — Нганну

«Я заинтересован, посмотрим, как всё сложится. Я мало что знаю об этом, но я рад за Нганну, он молодец. Какой вес у Тайсона? Он в форме? Может произойти всё что угодно, но я желаю обоим всего наилучшего», – сказал Макгрегор в интервью группе журналистов.