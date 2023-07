Миочич: я уйду с поясом на талии, а Джонс будет побит во всех аспектах

«Я не позволю ему делать то, что он хочет. Я буду решать, что мне делать. Буду диктовать свои действия, потому что, если этого не произойдёт, я проиграю бой в ту же минуту. Но, если я буду реализовывать задуманное, мои шансы на победу будут намного выше.



Я уйду с поясом на своей талии, и в этом нет никаких сомнений. Я собираюсь побить его во всех аспектах. И я определённо настраиваюсь на досрочную остановку», – сказал Миочич в подкасте Believe You Me.