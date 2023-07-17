Легенда UFC заявил, что власти врут людям об эволюции человека
Легендарный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Би Джей Пенн в своих соцсетях раскритиковал правительства стран за сокрытие информации об эволюции человека.
«Наши чертовы власти постоянно врут, им нельзя верить. Мы ничего на самом деле не знаем.
Динозавры, неандертальцы, инопланетяне – все это ложь. С эволюцией все еще сложнее, поскольку для доказательств этой чуши используют коренных гавайцев.
Хотел бы я, чтобы у нас были настоящие новости! Мы ничего не знаем!!!! Одни догадки! Все, что говорит нам правительство – чушь», — написал боец.
Пенн является бывшим чемпионом UFC в легком и полусреднем весе. Американец стал лишь вторым в истории бойцом UFC, выигравшем титулы в двух разных весовых категориях.
Свой последний бой он провел в мае 2019 года на турнире UFC 237. Единогласным решением судей Пенн проиграл соотечественнику Клею Гвиде.
Всего за карьеру в UFC Пенн провел 32 боя, одержав 16 побед и потерпев 14 поражений.
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