Источник: Коста отказался от боя с Алискеровым на турнире UFC 291

Поединок между бывшим претендентом на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Пауло Костой и россиянином Икрамом Алискеровым на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити отменён, сообщает Sportskeeda.

По данным источника, Коста отказался от участия в турнире и Алискеров будет соревноваться с новым соперником. Не исключено, что Алискеров проведёт бой с грузинским бойцом Романом Долидзе.

На счету Алискерова 14 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.