Источник: Коста отказался от боя с Алискеровым на турнире UFC 291
Поединок между бывшим претендентом на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Пауло Костой и россиянином Икрамом Алискеровым на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити отменён, сообщает Sportskeeda.
По данным источника, Коста отказался от участия в турнире и Алискеров будет соревноваться с новым соперником. Не исключено, что Алискеров проведёт бой с грузинским бойцом Романом Долидзе.
На счету Алискерова 14 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Коста дебютировал в смешанных единоборствах в 2012 году и в марте 2017-го провёл первый поединок в престижнейшей организации мира. В сентябре 2020 года Коста сразился за титул в среднем весе, уступив техническим нокаутом во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. Всего на счету бразильца в MMA 14 побед и два поражения.