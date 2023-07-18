Экс-чемпион UFC Нганну рассказал о гонораре за поединок с Фьюри

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал о гонораре за поединок с боксером Тайсоном Фьюри. Его слова приводит The MMA Hour.

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«Заработаю ли я за бой с Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC? Определенно да. На 100 процентов», — заявил он.

Нганну добавил, что подготовка к поединку по правилам бокса также сильно отличается.

Бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Он пройдет в супертяжелом весе.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.