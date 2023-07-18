Царукян рассказал о готовности провести реванш с Махачевым

«Если мне поступит предложение подраться с Махачевым в Абу-Даби, я приму этот вызов. Конечно, по сравнению с нашим первым поединком Ислам стал сильнее. Будет ли мне в таком случае помогать Эдуард Вартанян? Эдик – правша, а мне нужны левши в лагере», – приводит слова Царукяна Metaratings.