Международная федерация ММА отложила вопрос возвращения россиян

Международная федерация ММА (IMMAF) отложила обсуждение допуска российских спортсменов к соревнованиям. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе организации.

"IMMAF отложила обсуждение этого вопроса. Он будет рассмотрен в будущем", - сказал собеседник агентства.

IMMAF должна была в начале июня рассмотреть вопрос возвращения россиян на соревнования. В марте прошлого года совет IMMAF приостановил членство Союза ММА России и Федерации рукопашного боя и ММА Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.