Нганну объяснил, почему бой с Фьюри не будет носить статус титульного

«Это настоящий бой, он пойдет в наши рекорды. Но мы не будем драться за пояс.



Пришлось бы вести переговоры с WBC, а это бы заняло слишком много времени.



В дискуссии бы участвовало слишком много сторон, поединок мог бы сорваться.



Мы хотели договориться быстро, потому что важен сам бой, а не титулы», – сказал экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.