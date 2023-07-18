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Нганну объяснил, почему бой с Фьюри не будет носить статус титульного: «Переговоры с WBC заняли бы слишком много времени»

Фрэнсис Нганну объяснил, почему бой с Тайсоном Фьюри не будет носить статус титульного.

Нганну объяснил, почему бой с Фьюри не будет носить статус титульного
© Sports.ru

«Это настоящий бой, он пойдет в наши рекорды. Но мы не будем драться за пояс.

Пришлось бы вести переговоры с WBC, а это бы заняло слишком много времени.

В дискуссии бы участвовало слишком много сторон, поединок мог бы сорваться.

Мы хотели договориться быстро, потому что важен сам бой, а не титулы», – сказал экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.