Нганну объяснил, почему бой с Фьюри не будет носить статус титульного: «Переговоры с WBC заняли бы слишком много времени»
Фрэнсис Нганну объяснил, почему бой с Тайсоном Фьюри не будет носить статус титульного.
«Это настоящий бой, он пойдет в наши рекорды. Но мы не будем драться за пояс.
Пришлось бы вести переговоры с WBC, а это бы заняло слишком много времени.
В дискуссии бы участвовало слишком много сторон, поединок мог бы сорваться.
Мы хотели договориться быстро, потому что важен сам бой, а не титулы», – сказал экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.