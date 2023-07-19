Кириленко высказался о возможном бое с Хабибом

Андрей Кириленко высказался о возможном бое против Хабиба Нурмагомедова.

– Хабиб говорил о вашем возможном бое: «Прикинь, я и Кириленко боремся. По-любому же будет интересно. Баскетбольный мир посмотрит, американцы посмотрят, мои фанаты посмотрят». Что думаете?

– Думаю, это все в таком же ключе, как бой Марка Цукерберга и Илона Маска. Конечно, было бы интересно и собрало бы аудиторию, но только с точки зрения шоу, а не спорта.