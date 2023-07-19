Чимаев назвал Пауло Косту бомжом

«Теперь ты бомж, а у меня есть соперник получше», — написал Чимаев на своей странице в соцсетях, добавив три смеющихся смайлика.

Пауло Коста снялся с боя с Икрамом Алискеровым, который должен был состоятся в ночь на 30 июля на турнире UFC 291 в Солт-Лей-Сити (штат Юта, США).

Чимаев в ММА провёл 12 боёв и одержал 12 побед. В его последнем бою, состоявшемся в сентябре 2022 года на турнире UFC 279, Хамзат в первом раунде удушающим приёмом победил американца Кевина Холланда. Сейчас эксперты и СМИ ждут, что в скором времени чеченец перейдёт в средний вес.