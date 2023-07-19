Конор Макгрегор предположительно устроил драку в баре
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор был недавно замечен на видео, когда он выбегал из бара в Биркенхеде, Мерсисайд, Англия. Ирландец, окруженный сотрудниками службы безопасности, сразу же уехал, когда вдоль машины пробежали дети с камерами.
Пользователь TikTok под ником alby_lad дал комментарий после видео, подробно рассказав об инциденте. Внутри паба послышались звуки бьющегося стекла, после чего Конор Макгрегор бросился наружу, требуя немедленно скрыться с места происшествия. В ролике, опубликованном позже, пользователь TikTok сказал:
«Эй, сегодня все как по маслу. Мы просто стояли на улице… и услышали, как там разбиваются стекла. А потом он выбежал со своими телохранителями и такой: Увезите меня отсюда, увезите срочно»