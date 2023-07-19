«Тогда прими бой!». Махачев опубликовал новое послание Волкановски
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к чемпиону промоушена в полулёгком весе Александру Волкановски.
Ранее Волкановски посоветовал не принимать россиянину бой с Леоном Эдвардсом.
«Тогда прими бой!», — ответил на это Махачев.
Напомним, Махачев завоевал титул в октябре 2022 года, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В феврале россиянин провёл свою первую защиту, единогласным судейским решением победив австралийца Алекса Волкановски.
В смешанных единоборствах в активе Волкановски 28 боёв. Он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения.
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