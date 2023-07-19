Махачев опубликовал новое послание Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к чемпиону промоушена в полулёгком весе Александру Волкановски.

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Ранее Волкановски посоветовал не принимать россиянину бой с Леоном Эдвардсом.

«Тогда прими бой!», — ответил на это Махачев.

Напомним, Махачев завоевал титул в октябре 2022 года, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В феврале россиянин провёл свою первую защиту, единогласным судейским решением победив австралийца Алекса Волкановски.