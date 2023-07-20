Стерлинг отреагировал на травму Умара Нурмагомедова

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамэйн Стерлинг в своих социальных сетях назвал несчастным случаем травму, полученную россиянином Умаром Нурмагомедовым.

Ранее представитель компании Dominance MMA Ризван Магомедов, являющийся менеджером Умара Нурмагомедова, сообщил «Матч ТВ», что боец MMA травмировал плечо и на следующей неделе перенесет операцию.

— Это странно. Не уверен, что это хроническое повреждение, но увидеть, как выскальзывает плечо… Это кажется настоящим несчастным случаем, — написал Стерлинг в своих социальных сетях.

Нурмагомедов должен был впервые в карьере возглавить турнир UFC 5 августа в поединке против бывшего претендента на временный пояс американца Кори Сэндхагена. В среду, 19 июля, стало известно, что россиянин не сможет выступить на турнире.