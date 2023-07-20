Макгрегор язвительно высказался о срыве боя Умара Нурмагомедова

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на информацию о том, что российский боец Умар Нурмагомедов вынужденно снялся с боя с Кори Сэндхагеном из-за травмы плеча.

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«Семейные привычки», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях, а позже удалил запись.

Напомним, бой Умара Нурмагомедова с Сэндхагеном должен был возглавить турнир UFC, который запланирован на 5 августа в Нэшвилле.