Тренер Чимаева объяснил, почему американцы боятся драться с кавказцами

«Бойцы не хотят драться против ребят с Кавказа. Я продвигаю нескольких таких ребят, и найти им соперника в региональных организациях очень сложно, многие просто отказываются, узнавая, откуда боец. Новое поколение бойцов дорожит своими рекордами и не хочет рисковать, а с бойцами из Кавказа риск проиграть больше. Все хотят выходить с уверенностью в победе», — сказал Дугулубгов.