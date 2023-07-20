Тренер Чимаева объяснил, почему американцы боятся драться с кавказцами

Тренер Чимаева заявил, что американцы не хотят драться против бойцов с Кавказа из-за риска проиграть
Азамат Дугулубгов, тренер шведского проспекта UFC Хамзата Чимаева, заявил, что американские бойцы боятся испортить свою статистику и поэтому не дерутся с выходцами с Кавказа. Его слова передает «Чемпионат».
«Бойцы не хотят драться против ребят с Кавказа. Я продвигаю нескольких таких ребят, и найти им соперника в региональных организациях очень сложно, многие просто отказываются, узнавая, откуда боец. Новое поколение бойцов дорожит своими рекордами и не хочет рисковать, а с бойцами из Кавказа риск проиграть больше. Все хотят выходить с уверенностью в победе», — сказал Дугулубгов.
В ночь на 11 сентября Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед российского происхождения одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.
Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом. Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаза.