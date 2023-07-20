Боец UFC Мурадов рассказал об увлечении онлайн‑играми

Выступающий в среднем весе UFC боец Махмуд Мурадов рассказал «Матч ТВ», как играет в Dota в паузах между тренировками.

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33 летний Мурадов представляет в UFC Чехию и Узбекистан и должен провести свой пятый бой в промоушене против Брайана Барбарены.

— На одном из подкастов вы говорили, что у вас компьютер стоит около 15 тысяч евро. Во что вы в последний раз играли?

— В Dota. Я постоянно играю в Dota. Позавчера играл в последний раз.

— Вас можно узнать по никнейму?

— Нет. У меня ник МММ… Я стараюсь не афишировать, что профессиональный боец. Там есть малышня, которая, бывает, ругается, и я тогда говорю: «Пацаны, давайте, не ругайтесь и не материтесь». А они там начинают: «А что, почему?». Я говорю — пацаны, я взрослый человек, просто иногда захожу поиграть. Начинают спрашивать: а что? а как? а где живешь? И некоторым пацанам я говорил, что боец UFC. Они не верят. Я говорю, ну напиши в [социальную сеть]. Они пишут, я отвечаю, они потом орут: «Пацаны, это в натуре он».

— Я слышал историю, как парня, который очень хорошо дрался, в онлайн игре обматерил школьник. У вас такого не бывало?

— Есть такое, да. Есть такие… редиски. Которые ругаются… очень сильно ругаются. Которым хочется сзади похлопать по плечу, сказать, ну вот он я, скажи мне в лицо, что хотел. Но в целом это ситуация, когда ММА не решает, — сказал Мурадов «Матч ТВ».