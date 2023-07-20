Джефф Монсон планирует поучаствовать в выборах в Госдуму в 2026 году

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон планирует участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в 2026 году. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

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"В сентябре начнется политическая деятельность, и в 2026 году я уже буду баллотироваться в Госдуму", - сказал он.

Ранее Монсон победил в ходе предварительного голосования "Единой России" по выдвижению кандидатов одной из региональных групп на выборах Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан. Выборы в заксобрание Башкирии проходят по смешанной системе - половина по партийным спискам и половина по одномандатным округам. В этом году они назначены на 10 сентября.