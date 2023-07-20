Боец UFC Мурадов рассказал о взаимоотношениях с Мейвезером

«У нас отличные отношения с Флойдом, он сейчас в Монако, в Европе. Звал на встречу, я сказал, что у меня сейчас подготовка.



Звал ли его на свой бой? Нет нет нет, у меня нет такого, чтобы я говорил: «Приезжай! Поддержи!» Он сам следит, знает про турниры. Если захочет, то позвонит и приедет.



В последний раз мы говорили об этом. Он увидел анонс моего боя, пожелал удачи и оставаться сфокусированным, чтобы выиграть», – заявил Махмуд Мурадов.