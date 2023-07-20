Минеев рассказал, что будет делать при встрече с Усиком в зоне СВО

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал в эфире YouTube-канала Tatarka FM, что при встрече в зоне спецоперации с украинским бойцом Александром Усиком будет действовать по инструкции, то есть - стрелять. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что автор канала спросил его о том, как боец будет действовать при встрече с известным боксером.

«Стрелять. Оказавшись с ним в прямом соприкосновении, нужно действовать по инструкции», - пояснил Минеев.

Кроме того, боец ответил на вопрос, хотел бы он встретиться с Усиком в рукопашной схватке.

Минеев уточнил, что украинский атлет является боксером, в то время как он занимается смешанными единоборствами. Соответственно, владеет большим количеством приемов. Поэтому, добавил он, Усик предположительно не пожелает с ним драться в рукопашной.

По его словам, встреча с Усиком маловероятна - линия противостояния очень велика, а высказывания украинца о поездке на фронт «больше похожи на агитацию». Вместе с тем, если она все же состоится - ничего страшного в ней для россиянина не будет.