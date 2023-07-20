Махачев отреагировал на отмену боя между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал отмену поединка соотечественника Умара Нурмагомедова с американцем Кори Сэндхагеном. Ранее стало известно, что Нурмагомедов снялся с боя из-за травмы плеча.
«Травмы – это часть игры. Терпение приведёт к успеху», — написал Махачев.
Поединок Махачева и Сэндхагена должен был состояться 6 августа на турнире UFC on EPSN 50 в Нэшвилле (США). Умару 27 лет. Боец выступает с 2016 года. В январе 2021-го дебютировал в UFC. Всего на счету россиянина в сильнейшей организации мира четыре победы и ни одного поражения. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.
Чемпионат.com: главные новости