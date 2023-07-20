Махачев отреагировал на отмену боя между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном

Поединок Махачева и Сэндхагена должен был состояться 6 августа на турнире UFC on EPSN 50 в Нэшвилле (США). Умару 27 лет. Боец выступает с 2016 года. В январе 2021-го дебютировал в UFC. Всего на счету россиянина в сильнейшей организации мира четыре победы и ни одного поражения. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.