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Боец ММА Монсон: в 2026 году буду баллотироваться в Госдуму

Известный боец ММА Джефф Монсон рассказал, что планирует делать карьеру в политической сфере. Он пояснил, что намеревается выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата Госдумы. Об этом пишет ТАСС.

Стало известно, когда Джефф Монсон надеется попасть в Госдуму
© РИА Новости

Монсон уточнил, что в сентябре 2023 года будет бороться за место в парламенте республики Башкирия.

В 2026 году, отметил боец, он будет «баллотироваться в Госдуму».

Монсон заявил, что ежедневно сталкивается с ненавистью после отказа от гражданства США

Напомним, что в 2018 году Монсон получил российское гражданство, а в 2023, во время поездки в Стамбул, сдал в консульстве США американский паспорт.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова предупредила, что до участия в выборах на федеральном уровне Монсону в обязательном порядке следует накопить профессиональный опыт, понять тонкости работы депутата.

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