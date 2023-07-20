Стало известно, когда Джефф Монсон надеется попасть в Госдуму

Известный боец ММА Джефф Монсон рассказал, что планирует делать карьеру в политической сфере. Он пояснил, что намеревается выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата Госдумы. Об этом пишет ТАСС.

Монсон уточнил, что в сентябре 2023 года будет бороться за место в парламенте республики Башкирия.

В 2026 году, отметил боец, он будет «баллотироваться в Госдуму».

Напомним, что в 2018 году Монсон получил российское гражданство, а в 2023, во время поездки в Стамбул, сдал в консульстве США американский паспорт.