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Российский боец Bellator высказался о возможном поединке с украинцем

Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков высказался о возможном поединке с чемпионом организации в полусреднем весе украинцем Ярославом Амосовым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Российский боец Bellator высказался о возможном поединке с украинцем
© globallookpress.com

Россиянин назвал такой бой не самым приятным.

«Но, тем не менее, а что делать? А как быть? Буду готовиться, буду стараться победить», — заявил Корешков.

Российский боец проведет следующий бой против американца Лоренза Ларкина. Встреча состоится 30 июля на турнире Bellator и Rizin в японской Сайтаме.

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На счету Корешкова 30 боев в ММА. 32-летний спортсмен одержал 26 побед и потерпел четыре поражения.