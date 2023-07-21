Стало известно, как Александр Емельяненко борется с алкогольной зависимостью

Боец Шлеменко: Емельяненко ездит в Чечню и Ингушетию для борьбы с алкогольной зависимостью
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко рассказал, что его коллега Александр Емельяненко часто ездит в Чечню и Ингушетию из-за того, что там не продают алкоголь, передает «Спорт-Экспресс».
«Почему Александр Емельяненко ездит то в Чечню, то в Ингушетию? Да потому что там запрещена продажа алкоголя. Я сам был в Ингушетии, я был приятно удивлен, когда видел столы без алкоголя», — сказал Шлеменко.
26 мая Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.
В его активе 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью. Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.
Ранее менеджер Александра Емельяненко рассказал о реабилитации бойца.