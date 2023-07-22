Конор Макгрегор назвал новые сроки возвращения в UFC

Активные слухи, разговоры и надежды на возвращение экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора в октагон еще в этом году теперь могут стихать, а фаната – выдохнуть с… разочарованием.

© Соцсети

Как и предсказывали многие эксперты, спортсмена в 2023 году уже можно не ждать. О чем, собственно, и указывали в USADA, где ссылались на отсутствие Макгрегора в очереди на допинг-тесты.

Какое-то время сам Конор и даже глава лиги Дана Уайт поддерживал интерес болельщиков к скорому возвращению чемпиона в клетку. Но, видимо, и ирландцу надоело водить за нос своих поклонников.