Конор Макгрегор назвал новые сроки возвращения в UFC
Активные слухи, разговоры и надежды на возвращение экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора в октагон еще в этом году теперь могут стихать, а фаната – выдохнуть с… разочарованием.
Как и предсказывали многие эксперты, спортсмена в 2023 году уже можно не ждать. О чем, собственно, и указывали в USADA, где ссылались на отсутствие Макгрегора в очереди на допинг-тесты.
Какое-то время сам Конор и даже глава лиги Дана Уайт поддерживал интерес болельщиков к скорому возвращению чемпиона в клетку. Но, видимо, и ирландцу надоело водить за нос своих поклонников.
Как пояснил менеджер спортсмена Оди Аттар со ссылкой на слова самого Макгрегора, «Конор и UFC условились о его возвращению под эгиду промоушена в 2024 году».