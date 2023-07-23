«До сих пор отпрашиваюсь гулять до 23:00». Петр Ян опубликовал фото с мамой

Пётр Ян свой последний поединок провёл в марте этого года с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили и проиграл ему единогласным решением судей. Не так давно россиянин сообщил, что, скорее всего вернётся в октагон лишь к концу года, а пока намерен залечить свои травмы.