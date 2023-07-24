Боец Шлеменко ответил критикам Минеева

Российский боец Александр Шлеменко отреагировал на критику людей в адрес чемпиона AMC Fight Nights Владимира Минеева. Пользователи соцсетей считают, что Минеев не выполнял военных задач в зоне специальной военной операции, а также набрал лишний вес.
«Кто в армии был, тот знает, что есть те, кто дерутся, есть те, кто стреляют хорошо, считают хорошо, стратегии вырабатывают. У Минеева тоже есть свои роли, но главное, что он... Многим даже душка не хватает туда просто приехать», — цитирует Шлеменко «Спорт-экспресс».
В активе Минеева 18 боёв в смешанных единоборствах: 16 побед, одно поражение, а ещё в одном поединке была зафиксирована ничья. В своём последнем на данный момент поединке Владимир 19 ноября нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса. Тот бой проходил по правилам кикбоксинга. Сразу после победы россиянин заявил, что берёт паузу в спортивной карьере и в качестве добровольца идёт в зону СВО.