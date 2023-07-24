Боец Шлеменко ответил критикам Минеева

«Кто в армии был, тот знает, что есть те, кто дерутся, есть те, кто стреляют хорошо, считают хорошо, стратегии вырабатывают. У Минеева тоже есть свои роли, но главное, что он... Многим даже душка не хватает туда просто приехать», — цитирует Шлеменко «Спорт-экспресс».