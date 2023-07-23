О’Мэлли: я поливаю Сэндхагена грязью за согласие на бой с Нурмагомедовым

«Сэндхаген — хороший парень, я ничего не имею против него. В общении он кажется приятным человеком, но я поливаю его грязью за то, как он ведёт свою карьеру с точки зрения бизнеса. Он согласился на бой с Умаром Нурмагомедовым, потом на бой с Фонтом. Это говорит о том, насколько он не меркантилен. Я уверен, что это идёт ему во вред, потому что Сэндхаген теряет много денег, просто соглашаясь на любой бой. Надо помнить, что бойцовская карьера не вечна», — сказал О’Мэлли в видео на своём YouTube-канале.