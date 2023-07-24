Звезду поп-ММА госпитализировали в Москве

22 июля Мурад проиграл бой Фариду Ядуллаеву, после чего его сразу экстренно госпитализировали. По предварительным данным, у спортсмена переломы кости скул, левой стенки глазницы, носа и нижней челюсти, пишет канал .

В прошлом году российские актеры Кирилл Емельянов и Александр Головин, вместе снимавшиеся в сериале «Кадетство», провели поединок в октагоне. Знаменитости вышли на бой в рамках одного из шоу поп-ММА. По результатам противостояния победу одержал Головин, при этом проигравший имел над соперником преимущество в массе и росте, однако это ему не помогло.