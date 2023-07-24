Гаджиев назвал главного кандидата на титульный бой в тяжелом весе UFC

«Аспинал очень крут. Я был уверен, что он выиграет. Парень с удивительной нервной системой. Очень крут. Я бы посмотрел бой Аспинал – Павлович. Сейчас есть пауза. Самый явный претендент на титульный бой – Павлович. Для меня. Ну и он возглавляет рейтинг тяжеловесов. Дальше очень близко Аспинал. Вот это был бы бой на самом деле!» — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.