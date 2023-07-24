Американец Гэтжи высказался о возможном бое с Махачевым

«Если исходить из того, что мы знаем, то самым тяжёлым соперником для Махачева является Волкановски. Он уже дрался с ним, и это был очень близкий бой. Я никогда не встречался с Махачевым, Порье тоже.



Волкановски – ответ на вопрос прямо сейчас, но я не могу дождаться, когда попаду в клетку. Я точно знаю, что Махачев это не Хабиб, и я хочу доказать это», – сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.