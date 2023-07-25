UFC анонсировал следующий бой Александра Волкова

Известный российский боец ММА Александр Волков следующий поединок проведёт с австралийцем Таем Туивасой. Об этом информирует пресс-служба UFC. Бой пройдёт на турнире UFC 293 в ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия).

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Напомним, в последнем поединке Волков сражался с бойцом из Молдавии Александром Романовым. Александр победил оппонента техническим нокаутом в первом раунде. В настоящий момент россиянин занимает седьмое место в рейтинге UFC в тяжёлой весовой категории.