Шон О’Мэлли назвал лучшего чемпиона в истории UFC

«Адесанья – лучший чемпион, которого когда-либо видел UFC. Невероятно, сколько раз он дрался в качестве чемпиона UFC. Это просто легендарно. Уровень конкуренции [между Адесаньей и Андерсоном Силвой], мне кажется, даже несопоставим», — приводит слова О’Мэлли Middle Easy со ссылкой на выступление на его же канале в YouTube.