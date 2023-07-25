Тактаров рассказал, будет ли драться с братьями Емельяненко
Первый обладатель чемпионского пояса UFC из России Олег Тактаров заявил «Матч ТВ», что не будет проводить поединки с Федором или Александром Емельяненко.
Ранее Александр Емельяненко, отвечая на вопрос корреспондента «Матч ТВ», сказал, что не рассматривает Тактарова в качестве возможного соперника, и назвал ветерана UFC «старым бойцом».
— Интересно ли вам провести бой с Александром Емельяненко? Была бы хайповая история.
— Хайп оставьте себе. Я с людьми, у которых грязный рот, в одном пространстве даже находиться не буду. Вот он сейчас бы вошел — я бы ушел.
— А провести с Федором выставочный матч по боксу?
— Пусть он доживет до 55 лет, и тогда поговорим. — сказал Тактаров «Матч ТВ».
Тактаров в августе проведет бой по правилам ММА против сербского бойца Аднана Алича.