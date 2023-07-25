Тактаров рассказал, будет ли драться с братьями Емельяненко

Первый обладатель чемпионского пояса UFC из России Олег Тактаров заявил «Матч ТВ», что не будет проводить поединки с Федором или Александром Емельяненко.

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Ранее Александр Емельяненко, отвечая на вопрос корреспондента «Матч ТВ», сказал, что не рассматривает Тактарова в качестве возможного соперника, и назвал ветерана UFC «старым бойцом».

— Интересно ли вам провести бой с Александром Емельяненко? Была бы хайповая история.

— Хайп оставьте себе. Я с людьми, у которых грязный рот, в одном пространстве даже находиться не буду. Вот он сейчас бы вошел — я бы ушел.

— А провести с Федором выставочный матч по боксу?

— Пусть он доживет до 55 лет, и тогда поговорим. — сказал Тактаров «Матч ТВ».